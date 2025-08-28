В США письмо вернулось отправителю спустя 72 года после его отправки
В США письмо вернулось отправителю спустя 72 года после его отправки. Об этом сообщает UPI.
Алан Болл передал послание своим родителям — Фредерику и Элизабет — еще в 1953 году. На лицевой стороне открытки было изображено здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Не так давно письмо неожиданно пришло в почтовое отделение города Оттава штата Иллинойс. Местный почтальон Марк Томпсон заинтересовался находкой и выяснил, что же произошло.
По его словам, открытка, вероятнее всего, затерялась в почтовом отделении самой ОНН. Все эти годы она находилась в труднодоступном месте, прежде чем вновь оказаться в обороте.
Местные специалисты по генеалогии помогли найти автора письма. Сейчас 88-летний Алан Болл живет в Айдахо. Пенсионер взглянул на цифровое изображение послания и определил свой почерк, хотя сам факт его отправки он так и не вспомнил.
Также мужчина подтвердил, что в то время и в самом деле останавливался в Нью-Йорке, перед тем как поехать на отдых в Пуэрто-Рико.
