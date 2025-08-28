Мужчина перерыл 18 тонн мусора и нашел обручальное кольцо жены
Житель Канады нашел обручальное кольцо жены на свалке после того, как она случайно выбросила его вместе с органическими отходами. Историю поведал телеканал CBC.
Стив Ван Иссельдейк провел несколько часов в окружении восемнадцати тонн компоста на полигоне Мисшен в Британской Колумбии. Он пытался отыскать кольца своей супруги Жаннин, которые попали в пакет от попкорна и оказались в мусоре. Работник полигона Дэнни Уэбстер облегчил задачу мужчине — он подъехал на экскаваторе и стал расчищать груды мусора.
По словам Уэбстера, сначала хотел посоветовать Иссельдейку просто приобрести новые кольца взамен старым, но решил помочь в поисках, поразившись его целеустремленностью. В тот момент мужчина перебирал отходы в перчатках и с лопатой. Казалось, что в этом не было никакого смысла.
«Жена была настроена скептически, но я сказал, что попробую», — поделился канадец.В конце концов в его поле зрения попала пачка от сосисок, которую они недавно выбрасывали. А рядом с ней виднелось первое кольцо. На поиски второго он потратил не более часа.
Отмечается, что Стив и Жаннин связали себя узами брака 26 лет назад, и потеря колец стала для них большим потрясением.