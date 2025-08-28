В бассейне отеля Греции был найден труп мужчины-модели и его друга
В бассейне отеля Греции был найден труп мужчины-модели из Бразилии и его друга. Об этом сообщает газета The Sun.
Погибшим оказался 25-летний Яго Луис де Кампос и Сильва, которого обнаружили с 23-летним другом Райаном Сильвейром. Оба заехали в отель для празднования дня рождения. Их тела нашли сотрудники гостиницы.
Сильва погиб на месте. Сильвейра госпитализировали в больницу и ввели в кому, из которой он удачно вышел. Семья последнего сообщила, что пострадавший ничего не помнит и пока с трудом говорит. Сестра Сильвейра созванивалась с ним незадолго до происшествия, и он говорил ей, что собирается с Сильвой на вечеринку.
Специалисты проведут вскрытие тела модели. Как позже сообщили правоохранители, в номере молодых людей были обнаружены четыре упаковки с содержимым в виде белого порошка.
Читайте также: