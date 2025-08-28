Студентка хотела стать блондинкой, но осталась с лысиной после окрашивания

28 августа 2025, 16:39

Студентка из США осталась с лысиной из-за химического ожога при окрашивании

Фото: iStock/Marina Demeshko

Американская студентка осталась с лысиной после неудачного окрашивания в блонд. Об этом пишет газета The Sun.





Жительница Северной Каролины пошла к знакомому парикмахеру, чтобы подстричься и обновить цвет волос. Однако во время процедуры она почувствовала сильное жжение на голове. Молодая клиентка внезапно пожаловалась на боль и заплакала. Мастер ответила, что от ее прядей идет дым, но она не понимает, что происходит.



В итоге девушка обратилась за помощью медиков. В больнице ей диагностировали химический ожог первой степени. Оставшаяся от него рана затянулась только через два месяца. На голове остались проплешины.

«С тех пор как это случилось, не появилось ни одного волосяного фолликула. Возможно, у меня больше никогда там не вырастут волосы. <…> Я испытала сильную физическую и душевную боль», — поделилась американка.