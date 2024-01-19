В США подтвердили удар хуситов по американскому судну

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Соединенные Штаты подтвердили, что американское судно под названием Chem Ranger было атаковано ракетами, выпущенными хуситами в Аденском заливе. Информацию об этом предоставило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в социальной сети Х.
В сообщении говорится: «18 января хуситы осуществили пуск двух противокорабельных баллистических ракет по судну Chem Ranger». Однако не поступило данных о возможных повреждениях или пострадавших в результате этой атаки.
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Артем Кузьмин