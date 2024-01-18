Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах доложило о новой атаке на судно в районе берегов Йемена, передает РИА Новости.
Согласно информации, предоставленной британской компанией по морской безопасности Ambrey, атаке подвергся сухогруз, плавающий под флагом Маршалловых Островов. Подробности инцидента не уточняются.
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