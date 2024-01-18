Радио1
Главная / Новости / Политика/ Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена
18 января 2024, 23:18
Фото: iStock/Benny Winslow

Фото: iStock/Benny Winslow

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах доложило о новой атаке на судно в районе берегов Йемена, передает РИА Новости.

По полученным данным, инцидент развернулся в 85 милях (136 километрах) к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене, и в настоящее время проводится расследование соответствующими властями.

Согласно информации, предоставленной британской компанией по морской безопасности Ambrey, атаке подвергся сухогруз, плавающий под флагом Маршалловых Островов. Подробности инцидента не уточняются.

Читайте также:

МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами

Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов

Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе
#сша
#военные
#корабль
#мид
#инцидент
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши
18 января 2024, 23:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

ВС России 17 января сумели подавить сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Об этом сообщает Epoznan и другие польские СМИ.
«Проблемы ранее наблюдались также в Эстонии и Финляндии. По мнению Джона Уайзмана, управляющего сайтом gpsjam.org, это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения», — говорится в публикации.

Авторы добавили, что подобные сбои совпадают с«теоретической дальностью действия российских систем РЭБ в Калининградской области».

Подавление GPS-сигнала связывают с испытаниями систем радиоэлектронной борьбы, которые проводят российские ВС.

Читайте также:

В Минобороны рассказали о российских журналистах в зоне СВО

В США признали, что ВС РФ одерживают победу на поле боя

В Литве раскрыли, сколько оружия необходимо Украине для победы
#военные
#учения
#вс рф
#минобороны
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден признал, что даже небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ
Байден: небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ
18 января 2024, 22:42

Фото: iStock/Jon Rehg

Действующий президент США Джо Байден заявил, что военная помощь может так и остаться заблокированной из-за решения небольшого меньшинства членов конгресса.
Байден после обсуждения выделения военной помощи Украине с руководством законодательной ветви власти заявил журналистам, что большинство членов конгресса выступают за продолжение финансирования Украины.

«Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой», - заявил Байден.

Ранее, 12 января, Джон Кирби объявил, что США временно прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на эту программу. Он также подчеркнул, что дальнейшая помощь Киеву зависит от решения, которое примет Конгресс.

Читайте также:

США заявили об истощении вооружений Украины

Орбан предложил новый способ финансирования Украины

Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине
#сша
#помощь
#поставки
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене
Кирби: США атаковали готовые к запуску противокорабельные ракеты в Йемене
18 января 2024, 21:54

Фото: iStock/Jon Rehg

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США нанесли в четверг удар по «паре» противокорабельных ракет, готовых к запуску с территории Йемена. Об этом Кирби сообщил на брифинге.
По словам Кирби, бомбардировки со стороны Вашингтона будут продолжаться до тех пор, пока хуситы не остановят свои атаки на судоходство. Отметим, что данная атака является пятой в ответ на удары хуситов по сухогрузу США в Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов. При этом министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что власти государства полностью поддерживает удары США по позициям хуситов.

Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Читайте также:

МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций
#сша
#море
#мид
#министр
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 27 муниципалитетах Подмосковья подготовят места для голосования вне участков
18 января 2024, 21:45

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области к президентским выборам подготовят 57 мест для голосования вне участков. Они будут располагаться в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Каждый житель Подмосковья, где бы он не находился, имеет право голоса. Поэтому на территории Московской области в дни голосования на выборах президента России откроют 57 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей в 27 городских округах», – говорится в сообщении.
Территориальные избиркомы будут принимать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения с 29 января по 11 марта, а участковые – с 6 по 11 марта.

Выборы президента в этом году впервые будут проводиться в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья провели первые очные семинары для информаторов избирателей

Глава Мособлизбиркома Берёзкин рассказал, как отличить информатора от мошенника

Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал избирательную систему Подмосковья крупнейшей в России
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#президент
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии
Лидеры фракций ГД разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС России
18 января 2024, 21:15

Фото: iStock/anvmedia

Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

Примечательно, что за дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму, введению санкций и реабилитацию нацизма данный законопроект предлагает лишение государственных наград, конфискацию денежных средств, ценностей и иного имущества, которые используются для финансирования преступлений. Также предусматривается ужесточение уголовной ответственности и внесение дополнений в статью 280.4 УК.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной операции.

Читайте также:

Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО

Госдума приняла закон о фейках и дискредитации любых участников СВО

Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за фейки об СВО
#россия
#уголовное ук
#законопроект
#фейки
#сво
#вс рф
#ск
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Al Arabiya: Американская военная база в Курдистане подверглась атаке дрона
18 января 2024, 21:10

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Американскую военную базу, которая расположена неподалёку от международного аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата. В консульстве США сработали сирены воздушной тревоги.
По сообщению новостного телеканала Al Arabiya, местные жители также слышали звуки разрывов в районе самого аэропорта. О жертвах либо разрушениях на земле в районе Эрбиля, являющимся фактической столицей автономной провинции, не сообщается.

Напомним, в ночь на 16 января в этом же районе прогремела целая серия взрывов. Сообщалось об ударах по восьми объектам в районе американского консульства и аэропорта. Позже ответственность за ракетные атаки взяли на себя представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). СМИ тогда сообщали о четырёх погибших в результате ударов, среди которых не было американских солдат и военнослужащих вооружённых сил коалиции.

Читайте также:

Ирак подал жалобу на агрессию Ирана в Совбез ООН

Ирак отозвал посла в Иране для консультаций из-за атаки на Эрбиль

Телеканал ABC: При атаке Ирана на иракский город Эрбиль погибло четыре человека
#ночь
#сми
#жители
#солдат
#ирак
#иран
#сша
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Журавлев: Запад потерял Африку
Депутат Журавлев заявил о потере Западом Африки
18 января 2024, 20:19

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев Запад, особенно Франция, потерял влияние над Африкой.
Об этом, по его словам, говорит просьба ЦАР разместить на территории республики российскую военную базу.

«В Африке у нас были советские военные базы в Египте, Эфиопии, Тунисе, Ливии, Судане. В основном в портовых городах, приспособленных для стоянки и ремонта ВМФ. Некоторые, кстати, после того как были оставлены, заняли американцы, и до сих пор, к примеру в Судане, там располагаются подразделения армии США», — поделился в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он также поддержал возрождение военных баз в Африке для восстановления влияния России в регионе.

Читайте также:

Россия и ЦАР задумались о создании военной базы

Обозреватель Шлепченко призвал не смотреть на Трампа через «розовые очки»

В Швейцарии призвали пригласить Путина после Зеленского
#россия
#африка
#политика
#база
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назначил космонавта Крикалёва своим специальным представителем по космосу
18 января 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин назначил космонавта Сергей Крикалёва специальным представителем главы государства по вопросам сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписан сегодня, 18 января.
Как указано на официальном сайте правовой информации, законодательный акт вступает в силу с момента его подписания. Ранее эту должность занимал руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

Сергей Крикалёв был отобран для подготовки к космическим полётам в 1985 году, а свой первый вылет за пределы земной атмосферы он совершил в 1988 году в качестве бортинженера. Всего космонавт совершил шесть полётов на околоземную орбиту и находился в космосе в общей сложности на протяжении 803 суток.

Крикалёв восемь раз выходил в открытый космос и провёл там 41 час и 27 минут. В 1989 году космонавт стал Героем Советского Союза, а в 1992 году он был удостоен звания Героя России.

Читайте также:

Борисов: «Роскосмос» запустит три экспериментальных спутника разведки

Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

Минобороны сообщило о запуске ракеты «Союз» с военным спутником
#космос
#космонавт
#владимир путин
#президент
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Цеков: Зеленский оскорбил руководство Китая
18 января 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил руководство Китая заявлением о том, что ему не нужен диалог с премьер-министром КНР.
Украинский президент потребовал прямого общения с тем, кто «принимает решения».

Такими заявлениями и требованиями, считает Цеков, продемонстрировал лишь глупость.

«Зеленский постоянно встречается с премьер-министрами других государств в Давосе. Я считаю, он оскорбил руководство Китая, при этом добился еще худшего результата для себя. Позиция Китая, не участвующего в разговорах о формуле мира Зеленского, говорит о том, что Китай не будет идти в фарватере критики, которую проводят американцы и европейцы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

Читайте также:

Bloomberg: Кулеба заявил о планах Украины поговорить по телефону с Си Цзиньпином

В США оценили шансы Запада на совершение самоубийства ради Украины

Трамп призвал не поддерживать помощь Киеву до выполнения условий республиканцев
#китай
#зеленский
#политика
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф