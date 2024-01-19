Al Jazeera: Хуситы заявили о новой атаке на судно США у города Эль-Мукалла

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Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на судно США у йеменского побережья близ города Эль-Мукаллы. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», — говорится в публикации.
Отмечается, что это нападение стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по позициям шиитского движения в Йемене.
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Диана Аванесян