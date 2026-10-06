Врач назвал необходимые для комфортного перелета вещи в самолете
Российским пассажирам при длительных перелетах стоит брать с собой валик под поясницу и небольшой массажный мяч. Такие рекомендации дал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов, его комментарий приводит «Лента.ру».
По словам специалиста, валик можно использовать вместо стандартной дорожной подушки. Его рекомендуют размещать в области поясницы, адаптируя положение под особенности кресла.
Небольшой массажный мяч, отметил Маматов, пригодится для разминки стоп во время продолжительного сидения. Еще одной полезной вещью в самолете врач назвал компрессионные гольфы. Они особенно актуальны для людей, склонных к отекам ног, а также пассажиров с повышенным риском венозных осложнений. Степень компрессии, по словам специалиста, следует подбирать с учетом индивидуальных особенностей и рекомендаций врача.
Кроме того, в ручной клади может пригодиться физраствор или солевой спрей для носа. Воздух в салоне самолета отличается низкой влажностью, из-за чего может возникать раздражение слизистых. Маматов также посоветовал брать с собой дополнительный слой одежды, который при необходимости можно легко снять или, наоборот, надеть во время полета.
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