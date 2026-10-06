Врач назвал необходимые для комфортного перелета вещи в самолете

06 октября 2026, 20:58

Невролог Маматов: пассажирам в самолете пригодятся валики и массажные мячи

Фото: istockphoto/Dushlik

Российским пассажирам при длительных перелетах стоит брать с собой валик под поясницу и небольшой массажный мяч. Такие рекомендации дал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов, его комментарий приводит «Лента.ру».