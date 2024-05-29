Посол предрек проигрыш США от собственных санкций

Германия и Чехия обратились к Евросоюзу с призывом создать рабочую группу, чтобы изучить возможности отказа от импорта нефти и газа из России. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы в адрес министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.