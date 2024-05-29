Посол предрек проигрыш США от собственных санкций

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Соединенные Штаты и их союзники проиграют от собственных санкций. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России. Слова Антонова приводит российская дипмиссия в США в Телеграм-канале.
Отвечая на заявления Белого дома о вероятном торговом эмбарго в отношении РФ, дипломат заявил, что Штаты не думают об экономических интересах европейских государств.
Ранее сообщалось, что Евросоюз включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против России «за права человека». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Мы используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что Евросоюз включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против России «за права человека». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак