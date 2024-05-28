В Демократической партии США испугались низких шансов Байдена на переизбрание

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В руководстве Демократической партии США крайне обеспокоены из-за низких шансов американского лидера Джо Байдена переизбраться на второй срок на предстоящих президентских выборах в ноябре текущего года. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что за пять месяцев до дня голосования в партии чувствуется «сильная дрожь», которую можно заметить в обсуждениях демократов, не предназначенных для заявлений в средствах массовой информации. Согласно информации источника, среди партийных доноров ведется список причин, почему действующего американского президента ждет поражение на выборах.
Уточняется, что в нем значится около двадцати причин, включая рекордный для лидера США возраст, провал в миграционной политике, высокая инфляция и отсутствие популярности вице-президента Камалы Харрис.
Ранее обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак высказала мнение о том, что действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами.
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Уточняется, что в нем значится около двадцати причин, включая рекордный для лидера США возраст, провал в миграционной политике, высокая инфляция и отсутствие популярности вице-президента Камалы Харрис.
Ранее обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак высказала мнение о том, что действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами.
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Екатерина Коршунова