В США допустили возможность полного запрета российских товаров

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Власти США не исключают возможности дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, вплоть до введения полного эмбарго на продукцию РФ. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
По его мнению, РФ полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины.
Ранее МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что миграционный кризис в ЕС является спланированным нападением со стороны властей РФ. Он отметил, что это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. По его словам, после их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — сказал он.
Ранее МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что миграционный кризис в ЕС является спланированным нападением со стороны властей РФ. Он отметил, что это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. По его словам, после их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова