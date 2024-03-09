В США предположили, как Россия ответит на вторжение НАТО на Украину

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Россия готова нанести удары по базам НАТО в Румынии и Польше, если альянс атакует Украину.
Такое предположение сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
Он утверждает, что Россия предпочтет использовать конвенциональные ракеты, а не ядерное оружие, чтобы атаковать узлы снабжения.
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Он утверждает, что Россия предпочтет использовать конвенциональные ракеты, а не ядерное оружие, чтобы атаковать узлы снабжения.
«Россия не будет использовать ядерное оружие, у нее есть конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии», — считает бывший аналитик ЦРУ.Джонсон также отметил, что Британия и Франция могут отправить войска в Украину, что приведет к возможным ответным ударам со стороны России.
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Артем Кузьмин