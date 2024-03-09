ВС РФ в Одессе уничтожили секретный объект ВСУ и НАТО

Фото: iStock/zim286
ВС РФ нанесли удар по секретному центру космической разведки Украины «Овидиополь-2». Об этом сообщает «Военный обозреватель».
В результате атаки объект был полностью уничтожен.
Авторы статьи сообщили, что секретный центр в Одессе спонсировали и фактически контролировали спецслужбы НАТО. На объекте были установлены системы для ведения радиоразведки. Перехваченные данные сообщались ВСУ.
Прежде сообщалось, что расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны
В Курске обломки БПЛА повредили поликлинику
Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса
Авторы статьи сообщили, что секретный центр в Одессе спонсировали и фактически контролировали спецслужбы НАТО. На объекте были установлены системы для ведения радиоразведки. Перехваченные данные сообщались ВСУ.
Читайте также:
Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны
В Курске обломки БПЛА повредили поликлинику
Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса
Анастасия Хохлова