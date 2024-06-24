В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни

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В Техасе суд признал невиновным мужчину, почти 20 лет ожидающего смертной казни. Об этом информирует CNN.
Гражданин США Керри Макс Кук был приговорен к смертной казни два раза — в 1979 и 1994 годах — из-за обвинений в жестоком убийстве и изнасиловании соседки Линды Джо Эдвардс. Отмечается, что Кук жил в том же жилом комплексе, что и погибшая, по этой причине он стал подозреваемым по делу. Однако мужчине все же удалось обжаловать приговор.
В 1999 году Кук заключил сделку с правоохранительными органами, признал вину и вышел на свободу. Только на этой неделе суд в Техасе окончательно признал мужчину невиновным из-за лжесвидетельств и неверной трактовки улик.
Согласно информации источника, два человека, среди которых есть сокамерник Кука и «другой подозреваемый», были пойманы на лжи. Сокамерник заявлял, что Кук якобы признался ему в совершении этого преступления во время «откровенного» разговора.
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В 1999 году Кук заключил сделку с правоохранительными органами, признал вину и вышел на свободу. Только на этой неделе суд в Техасе окончательно признал мужчину невиновным из-за лжесвидетельств и неверной трактовки улик.
Согласно информации источника, два человека, среди которых есть сокамерник Кука и «другой подозреваемый», были пойманы на лжи. Сокамерник заявлял, что Кук якобы признался ему в совершении этого преступления во время «откровенного» разговора.
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Екатерина Коршунова