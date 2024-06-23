СК возбудил дело по фактам вооруженных нападений в Дагестане

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Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела о терактах в связи с вооруженными нападениями в Махачкале и Дербенте, в результате которых погибли и получили ранения полицейские и гражданские лица. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СК РФ уточняет, что сейчас проводятся проверки всех обстоятельств инцидентов и устанавливаются личности, причастные к терактам. Их действия будут оценены с правовой точки зрения, на местах происшествий работают следователи и криминалисты.
Ранее МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС.
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Артем Кузьмин