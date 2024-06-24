Ликвидация боевиков и связь с Украиной: главное о теракте в Дагестане за ночь

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Вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. О ликвидации боевиков и последствиях их теракта – в материале «Радио 1».
Число пострадавших и погибших не определено
По предварительной информации, 34 человека, включая 27 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.
Информация о погибших в результате теракта уточняется. Так, например, муфтият Дагестана сообщил, что жертвами стали девять человек, семеро из которых – полицейские.
Аналогичную информацию о количестве убитых сотрудников правоохранительных органов подтвердили и источники агентства РИА Новости в силовых структурах. В то же время Telegram-канал «Раньше всех» пишет об 11 погибших силовиках.
В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков
Глава Дагестана Сергей Меликов по окончанию заседания оперативного штаба заявил, что погибло более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
После теракта в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту вооруженного нападения.
Ликвидированы как минимум пятеро боевиков
Национальный антитеррористический комитет (НАК) России объявил о нейтрализации пятерых террористов.
«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале – трое бандитов», – заявили в НАК.
НАК также сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
Источник РИА Новости ранее сообщал о шести ликвидированных боевиках: двух в Дербенте и четырех в Махачкале. Аналогичную информацию подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов.
Телеграм-канал «Раньше всех» утверждает, что все нейтрализованные боевики были уроженцами Сергокалы. По предварительной информации, главарем банды был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
По данным Baza, в нападении участвовали сыновья главы Сергокалинского района Осман и Адиль Омаровы. Сам Магомед Омаров задержан и допрошен.
«Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», – подтвердили источники ТАСС в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Осман и Адиль Омаров были ликвидированы в результате перестрелки с полицейскими. Третий уничтоженный террорист, предположительно, являлся племянников обозначенного главы района.
В Дербенте ликвидированы двое боевиков, убит сотрудник полиции, настоятель православного храма и мужчина близ синагоги
Нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером воскресенья, 23 июня. Пять боевиков ворвались внутрь, провисели выстрелы в охранника и перерезали горло настоятелю – отцу Николаю. Церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги была обнаружена надпись, отсылающая к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предполагается, что ее нанесли краской напавшие боевики.
Возле горящей синагоги был найден убитый выстрелом в голову мужчина. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами.
При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы
В Дербенте экстремисты с автоматами вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Впоследствии двое из них были ликвидированы.
По данным пресс-службы МВД Дагестана, начальник отделения полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев скончался от тяжелых ранений в ходе перестрелки с террористами в Дербенте.
«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение», – говорится в сообщении на сайте ведомства республики.
Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции (КТО) подошла к концу, заявил Национальный антитеррористический комитет.
Спустя время глава республики Сергей Меликой объявил о трехдневном трауре – 24, 25 и 26 июня.
В Махачкале силовики спасли укрывшихся прихожан церкви, 16 пострадавших госпитализировали
Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь по посту ДПС в Махачкале на улице Ермошкина. Преступники также напали на православную церковь и расстреляли охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом. Прихожане и священнослужители забаррикадировались внутри, однако, боевики в здание не вошли.
SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского
Через некоторое время силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы, никто из мирных жителей не пострадал.
Еврейские религиозные организации объявили о нападении на синагогу в Махачкале после того, как аналогичная атака произошла в Дербенте. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин подчеркнул, что в Махачкале была подожжена синагога, позднее пожар был потушен.
После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». По меньшей мере двое подозреваемых были задержаны на пляже города.
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации экстремистов в городе.
«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – сообщил он в своем Telegram-канале.
После теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).
В Госдуме теракт связали со спецслужбами Украины и НАТО
Депутат Государственной Думы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.
«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.
Он пояснил, что Киеву и Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России в связи с успехами военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В то же время глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Дагестане были инспирированы извне.
«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул он.
Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
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