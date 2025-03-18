В США признали умершими миллионы граждан старше 120 лет

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Власти США признали умершими 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые в различных базах числились ныне живущими. Об этом департамент эффективности государственного управления (DOGE) написал в соцсети Х.
Отмечается, что чиновники пока не завершили работу. В списках по-прежнему числятся около девяти миллионов жителей США, возраст которых составляет от 120 до 159 лет.
Департамент эффективности госуправления возглавляет бизнесмен Илон Маск, который ещё в феврале заметил, что в базе системы соцобеспечения числятся люди в возрасте от 120 до 369 лет.
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Департамент эффективности госуправления возглавляет бизнесмен Илон Маск, который ещё в феврале заметил, что в базе системы соцобеспечения числятся люди в возрасте от 120 до 369 лет.
«Возможно есть много вампиров, получающих соцобеспечение», – шутил тогда Маск.Проблема заключается в том, что база создана на основе языка программирования COBOL, которому уже более 60 лет. Система, конечно заметно устарела, но её по-прежнему используют для ведения учёта граждан, получающих выплаты от властей США. Система использует 1875 год как точку отсчёта – именно тогда в Париже состоялась международная конференция по стандартам.
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Анастасия Чинкова