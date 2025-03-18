Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию

По словам премьер—министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна возобновила боевые действия в секторе Газа в ночь на 18 марта за отказ палестинского движения ХАМАС освободить заложников и продлить режим прекращения огня. Об этом сообщила канцелярия премьера.