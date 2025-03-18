Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию

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Вашингтон не собирается возвращать монумент статуи Свободы во Францию, как этого потребовал депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Во время брифинга ей был задан вопрос, намерен ли президент Дональд Трамп возвращать один из символов США, как этого потребовали во Франции.
Она также напомнила о заслугах американцев перед европейской страной.
Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал вернуть «домой» статую Свободы, некогда подаренную американцам Францией.
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«Абсолютно нет», — ответила пресс-секретарь Белого дома.
Она также напомнила о заслугах американцев перед европейской страной.
«И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — подчеркнула представитель американской администрации.
Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал вернуть «домой» статую Свободы, некогда подаренную американцам Францией.
«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.
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Александр Бойцов