Трамп лишил сына и дочь Байдена охраны со стороны Секретной службы

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel
Президент США Дональд Трамп лишил детей экс-главы государства Джо Байдена охраны со стороны Секретной службы. Об этом нынешний американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Хантер Байден пользовался защитой Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивалось налогоплательщиками Соединенных Штатов. В этой группе целых 18 человек, что просто смешно!.. Аналогичным образом, Эшли Байден, у которой 13 агентов, будет исключена из списка» ,— заявляет Трамп.
Согласно американскому законодательству, бывшие президенты и их супруги на протяжении всей жизни охраняются Секретной службой. При этом ближайшим родственникам экс-лидеров страны, которым старше 16 лет, защита не предоставляется.
Ранее Трамп назвал недействительными указы Байдена о помиловании.
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