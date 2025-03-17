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Сербия пригласит ФСБ и ФБР к расследованию обвинений по применению звуковой пушки

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Сербии во вторник направят приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, слова которого приводит издание «Вечерне новости».
Ранее глава государства подчеркнул, что методы киевского «майдана» 2014 года не пройдут в Сербии, а также обвинил оппонентов в распространении ложных сведений о якобы применении властями звуковой пушки на протесте 15 марта.

Сегодня премьер-министр Сербии Милош Вучевич отметил, что руководство страны намерено привлечь к расследованию ФСБ и ФБР, чтобы в страну прибыли лучшие специалисты и доказали, что все обвинения в адрес сербских властей ложные и злонамеренные.

Вучич отметил, что в ходе протеста полицейские были очень терпеливы, а акты насилия происходили исключительно между протестующими. Президент выразил гордость тем, что за 12-13 лет, которые его Сербская прогрессивная партия находится у власти, ни разу не была употреблена сила. Он надеется, что во вторник удастся направить приглашения в силовые ведомства России и США.

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С 2022 года в Швейцарии статус беженцев утратили более 30 тысяч украинцев
17 марта 2025, 19:30

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Начиная с 2022 года 30 918 граждан Украины утратили статус беженцев в Швейцарии. Ещё 68 254 украинца продолжают пользоваться преимуществами этого статуса.
Такие цифры приведены в ежегодном отчёте Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM), опубликованном в социальной сети Х. В ведомстве напомнили, что специальный статус с литерой S даёт приезжим право на работу, включая самозанятость, обучение детей в школах, возможность свободного перемещения по территории республики и за её пределами.

В декабре прошлого года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии принял решение об ужесточении условий получения защитного статуса S для украинских беженцев. Теперь право на его получение имеют только те, кто выехал непосредственно из зоны боевых действий или же с территорий, неподконтрольных Киеву.

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#швейцария
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El País: Испания не предоставила вид на жительство «оппозиционерам» из России
17 марта 2025, 19:22

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Испанские власти до сих пор не предприняли никаких мер к упрощению процесса легализации для 65 либералов-«оппозиционеров», прибывших из России. Они прибыли в страну на Пиренейском полуострове по туристским визам, а теперь обвиняют Мадрид в нарушении данного обещания.
Об этом сообщает крупное местное издание El País. В публикации отмечается, что в министерстве иностранных дел королевства опровергают факт наличия каких-либо предварительных договорённостей с россиянами.

«Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые теперь обвиняют МИД в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить необходимые документы», — пишут авторы материала.

По данным издания, «журналисты, правозащитники и активисты» утверждают, что испанские дипломаты заверили их в скором и упрощённом получении вида на жительство , однако прошли уже месяцы, а их статус по-прежнему не определен.

При этом, по словам источника газеты в МИД Испании, никаких предварительных договорённостей не было, а единственным возможным вариантом для этих лиц является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, пишет автор статьи, испанская миграционная служба уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям. В ведомстве сочли недостаточными доказательства угрозы безопасности этих граждан в случае возвращения в Россию.

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#журналисты
#мид
#испания
#документы
#активисты
#служба
#оппозиция
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МИД: Москва связывается со странами, чьи наёмники были замечены в Курской области
МИД: Москва связывается со странами, чьих наёмников заметили в Курской области
17 марта 2025, 18:03

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российская сторона по дипломатическим каналам связывается с теми странами, чьих наёмников заметили в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что представители российского внешнеполитического ведомства действуют через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Дипломаты через представителей миссии ОБСЕ стараются донести до правительств этих государств информацию, что их граждане участвуют в боевых действиях в качестве «солдат неудачи», а также выполняют функции палачей на территории российского региона, пояснил Мирошник.

Посол подчеркнул, что данные о наёмниках, которые МИД РФ получает от следственных органов и частей Вооружённых сил РФ, направляются тем государствам, которые хотели бы отреагировать на «беспредел и наёмничество их граждан».

«Мы получаем запросы от ряда стран, которые хотели бы располагать данными о наёмниках из числа своих граждан и предпринимать по отношению к ним соответствующие меры», — заключил Мирошник.

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#наемники
#курская область
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В МИД Германии дали совет Дональду Трампу перед беседой с Владимиром Путиным
Tagesschau: Бербок призвала Трампа не идти на несогласованные с ЕС уступки Путину
17 марта 2025, 16:07

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала один совет президенту США Дональду Трампу, который уже завтра созвонится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Tagesschau.
Дипломат призвала Трампа не идти на уступки, которые не были заранее оговорены с Евросоюзом и могут нанести ущерб Украине.

Бербок подчеркнула, что в настоящее время европейцы и американцы должны действовать сообща.

Ранее Дональд Трамп объявил о проведении телефонного разговора с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент подчеркнул, что во время переговоров собирается посмотреть, возможно ли сейчас положить конец российско-украинскому конфликту. При этом он добавил, что в данный момент для этого имеются «очень хорошие шансы».

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Военный эксперт оценил вероятность отравления Трампа рицином
Военэксперт Никулин: Если бы Трампа отравили рицином, он бы впал в кому и умер
17 марта 2025, 15:54

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что если бы президента США действительно отравили рицином, то он бы впал в кому и умер за три-пять дней.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.

«Думаю, что таким способом вряд ли можно отравить человека. Яд все-таки должен попасть внутрь — либо перорально, либо через кровь. Тогда происходит анафилактический шок. А если просто поднести к лицу, то, думаю, вряд ли это возможно. Даже если ударить не сильно», — пояснил Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что в случае укола иглой с рицином, Трамп бы впал в кому и умер за три-пять дней. Так как глава Белого дома хорошо себя чувствует, вероятно, никакого острого наконечника в микрофоне все же не было, считает Никулин.

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