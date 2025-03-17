Сербия пригласит ФСБ и ФБР к расследованию обвинений по применению звуковой пушки

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Власти Сербии во вторник направят приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, слова которого приводит издание «Вечерне новости».
Ранее глава государства подчеркнул, что методы киевского «майдана» 2014 года не пройдут в Сербии, а также обвинил оппонентов в распространении ложных сведений о якобы применении властями звуковой пушки на протесте 15 марта.
Сегодня премьер-министр Сербии Милош Вучевич отметил, что руководство страны намерено привлечь к расследованию ФСБ и ФБР, чтобы в страну прибыли лучшие специалисты и доказали, что все обвинения в адрес сербских властей ложные и злонамеренные.
Вучич отметил, что в ходе протеста полицейские были очень терпеливы, а акты насилия происходили исключительно между протестующими. Президент выразил гордость тем, что за 12-13 лет, которые его Сербская прогрессивная партия находится у власти, ни разу не была употреблена сила. Он надеется, что во вторник удастся направить приглашения в силовые ведомства России и США.
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Сегодня премьер-министр Сербии Милош Вучевич отметил, что руководство страны намерено привлечь к расследованию ФСБ и ФБР, чтобы в страну прибыли лучшие специалисты и доказали, что все обвинения в адрес сербских властей ложные и злонамеренные.
Вучич отметил, что в ходе протеста полицейские были очень терпеливы, а акты насилия происходили исключительно между протестующими. Президент выразил гордость тем, что за 12-13 лет, которые его Сербская прогрессивная партия находится у власти, ни разу не была употреблена сила. Он надеется, что во вторник удастся направить приглашения в силовые ведомства России и США.
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Анастасия Чинкова