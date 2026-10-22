В США прохожий запрыгнул в неуправляемый автобус и спас 19 школьников
В США прохожий запрыгнул в неуправляемый школьный автобус и спас 19 детей. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели, как 27-летний Эбро Ахмед кинулся к автобусу. Он заметил, что водитель высадил нескольких школьников, но транспорт продолжал катиться вперёд с открытыми дверями. Поняв, что шофёру стало плохо, мужчина запрыгнул в салон и остановил автобус.
По словам спасителя, все дети немного испугались, плакали, держали телефоны и готовились звонить в полицию. Он прзнался, что частично действовал по примеру врачей из сериала «Анатомия страсти», которые сохраняют спокойствие в сложных ситуациях, а также отметил, что никогда не думал, что такое случится в реальной жизни.
Представитель школьного округа Сент-Пола сообщил, что водитель вёз детей из средней школы Батл-Крик. На место прибыл другой автобус, который забрал школьников и продолжил маршрут. Позже в округе уточнили, что потерявшего сознание водителя выписали из больницы.
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