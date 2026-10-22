Мужчина надругался над российской школьницей в лесопарке

22 октября 2026, 19:07

В Петербурге арестовали педофила за надругательство над школьницей

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге арестовали педофила за надругательство над 15-летней девочкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.