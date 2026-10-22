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Мужчина надругался над российской школьницей в лесопарке

В Петербурге арестовали педофила за надругательство над школьницей
Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге арестовали педофила за надругательство над 15-летней девочкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.



По версии следствия, мужчина совершил преступление вечером 6 октября на территории лесопарка недалеко от Жемчужного пляжа в Красносельском районе. Он заломил школьнице руки за спиной и заставил совершить в отношении него действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали, позже предъявив обвинение по статье 132 УК. На допросе он полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд в Кузбассе приговорил местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух малолетних девочек.

Лидия Пономарева

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