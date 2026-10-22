Мужчина надругался над российской школьницей в лесопарке
В Санкт-Петербурге арестовали педофила за надругательство над 15-летней девочкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, мужчина совершил преступление вечером 6 октября на территории лесопарка недалеко от Жемчужного пляжа в Красносельском районе. Он заломил школьнице руки за спиной и заставил совершить в отношении него действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали, позже предъявив обвинение по статье 132 УК. На допросе он полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что суд в Кузбассе приговорил местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух малолетних девочек.
Читайте также: