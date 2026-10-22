Семье выписали счет за воду более 800 тысяч рублей после ремонта пожарных гидрантов
В Лос-Анджелесе домовладелец Джошуа Уорд получил счет за воду на сумму $10 тысяч (более 818 тысяч рублей) и требует от властей объяснений, сообщает New York Post. Мужчина подозревает, что причиной стали работы по ремонту пожарного гидранта рядом с его участком.
Семья Уорда живет в этом доме уже два поколения. По его словам, он никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Он предполагает, что проблема возникла после того, как расположенный неподалеку гидрант перенесли дальше по улице. Соседи подтвердили, что во время работ воду несколько раз отключали.
Уорд, работающий сантехником, считает, что после ремонта рабочие должным образом не прокачали трубы, чтобы удалить воздух. По его словам, из кранов раздавались странные звуки. Он объясняет, что счетчики измеряют объем, а воздух заставляет счетчик вращаться значительно быстрее, чем вода, поэтому начисления могли быть произведены за воздух, а не за реальное потребление.
Другие жители района также сообщили о повышенных счетах. Однако ни у кого сумма не оказалась столь большой, как у Уорда.
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