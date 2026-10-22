Семье выписали счет за воду более 800 тысяч рублей после ремонта пожарных гидрантов

22 октября 2026, 18:48

В США семья получила квитанию за воду $10 тысяч после ремонта гидрантов

Фото: istockphoto/Denis Torkhov

В Лос-Анджелесе домовладелец Джошуа Уорд получил счет за воду на сумму $10 тысяч (более 818 тысяч рублей) и требует от властей объяснений, сообщает New York Post. Мужчина подозревает, что причиной стали работы по ремонту пожарного гидранта рядом с его участком.