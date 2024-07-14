В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

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Подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был одет в футболку с атрибутикой YouTube-канала, который специализируется на огнестрельном оружии. Об этом информирует NBC News.
Отмечается, что на снимках тела возможного стрелка можно увидеть одежду с данной символикой. Стрелком оказался двадцатилетний гражданин США, который незадолго до совершения преступления выпустил в соцсети гневный ролик о том, как он ненавидит политику.
Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова