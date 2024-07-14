В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

В воскресенье, 14 июля, православные чтут память двух святых братьев-чудотворцев Косму и Дамиана, бессребреников и врачевателей, живших в III – IV веке в Риме. В русской традиции этот день привыкли называть Днем Кузьмы и Демьяна, а в некоторых районах название слилось в одно слово – Кузьмодемьян (Козьмодемьян). В народном календаре этот день стал называться Летние Кузьминки или бабий праздник. Христианские традиции со временем обросли поверьями, обрядами, приметами и поговорками. Предки строго соблюдали запреты, зная, что можно и что нельзя делать в этот день.