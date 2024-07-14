В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

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Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис написал в социальной сети Х, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа говорит о начале крайне опасного периода как в стране, так и за ее пределами.
Бывший офицер призвал общество стремиться к миру и уменьшить политическую ненависть. По его словам, если Штаты продолжат идти по этому пути и демонизировать неугодных людей, то это приведет к тяжелым и непоправимым последствиям.
Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова