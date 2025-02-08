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В США растет интерес к поездкам в Россию

Генконсул Захаров: в США растет интерес к поездкам в Россию
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Генеральное консульство России в Нью-Йорке видит «некоторое увеличение» выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в РФ. Об этом сообщил РИА Новости генконсул Александр Захаров.


Захаров пояснил, что оформление загранпаспортов, подтверждение гражданства и нотариальные функции оказались востребованными в прошлом году. По словам генконсула, ведомство также зафиксировало «всплеск обращений» по получению российского гражданства со стороны украинцев после требований властей Украины о постановке на учет граждан призывного возраста, находящихся за границей.

Уточняется, что заявки были получены от 54 граждан Украины, в том числе тех, чьи родители уже стали россиянами.

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Златоустов день 9 февраля: что нужно делать, чтобы не столкнуться с изменой и сохранить здоровье
08 февраля 2025, 12:52

Фото: iStock/fordeno

В 2025 году 9 февраля отмечается народный праздник — Златоустов день. В соответствии с церковным календарём, православные христиане вспоминают в это день святителя, архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Церковь Иоанна Златоуста в Ярославской области (Фото: iStock/siete_vidas)

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, — один из трех великих святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника. Его отец умер, когда Иоанн был еще младенцем, и мать воспитывала его одна. Иоанн получил хорошее образование и рано начал изучать Священное Писание.

В 367 году его крестил епископ Мелетий, который стал для него духовным наставником. После смерти матери Иоанн стал монахом и посвятил себя молитве и изучению Бога. Хотя его считали достойным епископом, он скромно отказался от этой должности. В это время он написал важные богословские труды.

Иоанн стал известным проповедником, получив прозвище «Златоуст» за свои красноречивые проповеди. Он много времени уделял помощи бедным, и при нем церковь в Антиохии поддерживала тысячи нуждающихся. Святой также активно занимался миссионерской деятельностью, что способствовало распространению христианства в различных регионах.

В 404 году Иоанн Златоуст подвергся гонениям со стороны императрицы Евдоксии. Святителя сослали в ссылку. В ту же ночь, после того как святитель покинул город, в Константинополе произошло сильное землетрясение. Императрица, чья совесть была нечиста, очень испугалась. В глубине души она подумала, что это знак свыше, посланный ей и городу за её неправедные поступки, и вернула святого обратно.

А спустя 2 месяца из-за доносов Иоанна Златоуста окончательно удалили из столицы в Армению. После этого по­жар об­ра­тил в пе­пел зда­ние се­на­та. Затем последовали разрушительные набеги варваров. И, наконец, в октябре 404 года, в муках, при родах, скончалась сама императрица Евдокия.

Когда святой Иоанн был в Армении, он помогал своим духовным детям. Он писал письма епископам из Азии, Африки и Европы, а также своим друзьям в Константинополе. В письмах он утешал и поддерживал своих сторонников.

Зимой 406 года святой заболел и не мог ходить. Но его враги не оставляли его в покое. Из столицы пришёл приказ перевести его в город Питнус (Пицунду, в Абхазии).
Святой, который был очень болен, с конвоем три месяца шёл в дождь и жару. В Команах он потерял силы. У склепа святого Василиска Иоанн увидел мученика. Мученик сказал: «Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе». Святой причастился и сказал: «Слава Богу за всё!» — и умер 14 сентября 407 года.

В православной церкви есть три праздника, посвящённых Иоанну Златоусту. Они отмечаются 26 ноября (день памяти святителя), 27 сентября (день представления Иоанна Златоуста) и 9 февраля (перенесение мощей святителя).

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Приметы 9 февраля


Фото: iStock/Viktoriya Telminova

  • На полях лежат пушистые, рыхлые снежные холмы — это предвестник хорошего урожая.
  • Белая Луна — к холодной погоде, красноватая — к ветреной.
  • Собаки валяются на снегу – к вьюге.
  • Оттепель в этот день обманчива – надолго не продержится, будут еще морозы.

Что можно делать в Златоустов день


1. В этот день можно обратиться за помощью к святому Иоанну Златоусту. Просить его о поддержке в обучении, освоении грамоты и обретении духовной силы.

2. Зажечь свечу и установить её в центральной части дома. Свеча должна гореть в течение всего дня. Согласно поверью, это обеспечит здоровье всем членам семьи на протяжении всего года, а также принесёт в дом гармонию, любовь и благополучие.

3. В этот день, согласно преданиям, ведьмы особенно сильны в своих чарах, поэтому люди старались защитить себя и своих близких. Для этого они проводили различные ритуалы и произносили специальные заклинания, чтобы обрести удачу и и защитить родных.

Что нельзя делать в этот день


  • Крутить на пальце кольцо — это может привести к предательству и неверности.
  • Дарить и получать подарки. Считается, что в этот день это может принести неприятности и вместе с подарком в семью попадет зло.
  • Использовать для топки печи сырые дрова. По поверьям, в противном случае в доме на год поселятся печали и несчастья.
  • Незамужним девушкам опасно обжигаться и раниться острыми предметами. На них могут наложить венец безбрачия.

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Раскрыта причина смерти Дэвида Линча
TMZ: причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне ХОБЛ
08 февраля 2025, 09:04

Фото: iStock/jorgeantonio

Причиной смерти известного американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
О кончине 78-летнего кинематографиста сообщили его родственники. В прошлом году Линч заявил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссерской деятельностью.

Зарубежные издания отмечают, что Дэвид Линч радикально изменил американский кинематограф своим художественным видением.

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#здоровье
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Минобороны РФ подало в суд на РЖД и планирует отсудить миллионы рублей
Министерство обороны РФ подало иск в суд на РЖД более чем на 5,5 млн рублей
08 февраля 2025, 05:29

Фото: iStock/Dmitriy8

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление от Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «Российские железные дороги». Сумма иска составляет более 5,5 миллиона рублей, согласно материалам дела, которые передает ТАСС.
В заявлении указана точная сумма — 5 миллионов 515 тысяч 579 рублей. Иск был подан 4 февраля 2025 года

Информации о деталях иска или о статусе его принятия к производству Арбитражным судом Москвы пока не предоставлено.

Ранее выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», тела животных обнаруживали на побережье в Тамани, Анапе и Новороссийске, в Туапсинском районе и Сочи.

Директор центра Татьяна Белей подтвердила, что основная часть смертей произошла после второй половины декабря.

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#деньги
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Стало известно, на что чаще всего тратится материнский капитал
Соцфонд РТ: чаще всего семьи тратят материнский капитал на покупку жилья
08 февраля 2025, 00:58

Фото: iStock/simpson33

В 2024 году татарстанские семьи чаще всего тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда РТ в беседе с «Татар-информом». Как отмечается, 16 тысяч семей потратили маткапитал на эти цели в прошлом году.
«С начала реализации программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них в проактивном режиме — 11,7 тыс. В настоящее время более 402 тыс. семей распорядились средствами государственной поддержки. Более 321 тыс. семей направили на улучшение жилищных условий свыше 141 млрд рублей», — приводят в издании сообщение регионального Соцфонда.
При этом большая часть семей (13,5 тыс.), тративших маткапитал на покупку жилья в прошлом году, использовали его с привлечением ипотеки. Лишь 2,4 тыс. тратили его на прямое приобретение квартиры.

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#татарстан
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Каждая третья атака мошенников в 2025 году будет совершена с помощью ИИ
Эксперт Дешкина: треть атак мошенников в 2025 будут совершаться с помощью ИИ
08 февраля 2025, 00:54

Фото: istockphoto.com/Sashkinw

Каждая третья атака мошенников в 2025 году будет совершаться с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом заявила директор продуктового портфеля компании VisionLabs Татьяна Дешкина. По ее словам, аферисты будут использовать ИИ для поиска потенциальных целей, для общения с сотнями жертв одновременно через чат-боты и для генерации дипфейков.
«Возглавила этот условный топ схема с использованием дипфейков: мошенники начнут массово подделывать изображения, видео и голоса друзей, родственников, коллег, знакомых и известных личностей с целью кражи денег или манипуляции общественным мнением», — пишет «Газета.Ru» после беседы с экспертом.
В свою очередь основатель проекта по борьбе мошенническими call-центрами «Пиэра» Арсен Акопян еще раз напомнил о ключевых принципах для защиты от мошенников. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что нельзя доверять звонкам с незнакомых номеров, лучше перезвонить по номеру, который указан на официальном сайте организации. Основное правило — никогда не сообщать по телефону пароли, коды подтверждения и данные о счетах.
«Никогда не сообщайте личную информацию по телефону, особенно если вас просят предоставить пароли, коды подтверждения или данные о счетах», — указал Акопян.
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