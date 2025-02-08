В США растет интерес к поездкам в Россию

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке видит «некоторое увеличение» выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в РФ. Об этом сообщил РИА Новости генконсул Александр Захаров.
Захаров пояснил, что оформление загранпаспортов, подтверждение гражданства и нотариальные функции оказались востребованными в прошлом году. По словам генконсула, ведомство также зафиксировало «всплеск обращений» по получению российского гражданства со стороны украинцев после требований властей Украины о постановке на учет граждан призывного возраста, находящихся за границей.
Уточняется, что заявки были получены от 54 граждан Украины, в том числе тех, чьи родители уже стали россиянами.
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