Стало известно, на какой стадии находится подготовка к встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Сенатор Владимир Джабаров заявил о возможной негласной подготовке к встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его мнению, лидеры двух самых больших держав не могут не встретиться.
В беседе с NEWS.ru замглавы международного комитета Совета Федерации подчеркнул, что переговоры обязательно состоятся, просто они должны быть не «ради протокола», а с целью обсуждения конкретных идей.
Конгрессмен-демократ Эл Грин хочет инициировать процедуру импичмента Трампа
CNN: В США около 40 тысяч госслужащих уволятся с получением выходного пособия
Белый дом аплодировал запрету Трампа на участие трансгендеров в женском спорте
«Наверное, накапливают повестку либо продумывают варианты, потому что встретиться ни о чем — это еще хуже, чем вообще не встречаться. Поэтому я думаю, что идет подготовка, пока на уровне помощников, глубинная, которая не афишируется и раньше времени не придается гласности», — поделился мнением Джабаров.Читайте также:
Конгрессмен-демократ Эл Грин хочет инициировать процедуру импичмента Трампа
CNN: В США около 40 тысяч госслужащих уволятся с получением выходного пособия
Белый дом аплодировал запрету Трампа на участие трансгендеров в женском спорте
Данил Пономарев