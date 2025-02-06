Стало известно, на какой стадии находится подготовка к встрече Путина и Трампа

В Европарламенте образовался раскол между теми, кто считает, что Европа должна взять помощь Украине вместо США и теми, кто уверен, что нужно остановить конфликт. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани. По его словам, Евросоюз может взять на себя финансирование многих украинских СМИ, которые остались без денег после заморозки международной помощи президентом США Дональдом Трампом.