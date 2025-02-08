В Германии развеяли надежды Трампа на Украину

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
На территории Украины нет редкоземельных металлов, в разработке которых заинтересован президент США Дональд Трамп. Об этом информирует издание Der Spiegel.
Уточняется, что Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако их количества недостаточно, чтобы она могла считаться сырьевой базой. По словам сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера, соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в Америку.
Какие именно ресурсы имеет в виду американский президент, заявляя о разработке украинских месторождений, — неизвестно.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает возможность хранения американского сжиженного газа (СПГ) в своих ПХГ с перспективой стать хабом для поставок в европейские страны.
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Какие именно ресурсы имеет в виду американский президент, заявляя о разработке украинских месторождений, — неизвестно.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает возможность хранения американского сжиженного газа (СПГ) в своих ПХГ с перспективой стать хабом для поставок в европейские страны.
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Екатерина Коршунова