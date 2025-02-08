Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Странам НАТО нужно усилить свое военное присутствие на территории Гренландии на фоне «угроз» со стороны РФ и КНР в регионе. Об этом в беседе с RND сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
При этом с президентом США Дональдом Трампом, требующим присоединить остров к Штатам, по мнению Шольца, необходимо сохранить «хорошие отношения». Он пояснил, что изменение климата меняет Арктический регион, что открывает новые судоходные пути, к которым Пекин и Москва проявляют интерес. По этой причине существуют законные вопросы безопасности, подчеркнул канцлер.
Берлин «продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений» с Вашингтоном, заключил Шольц.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Америки Панамский канал.
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Берлин «продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений» с Вашингтоном, заключил Шольц.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Америки Панамский канал.
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Екатерина Коршунова