В США растет спрос на элитные бункеры от ядерной катастрофы

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В США резко вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня, которые, по заявлению производителя, способный защитить от ядерной катастрофы. Об этом сообщил телеканал Fox News 29 августа.
«Спрос на бункеры вырос из-за того, что многие американцы обеспокоены социальной напряженностью», – передают СМИ со ссылкой на техасскую компанию Atlas Survival Shelters.
По сообщению главы компании Рона Хаббарда, заказы начали поступать каждый день. Один бункер стоит от 20 тысяч до миллиона долларов, в зависимости от запросов заказчика. Самые дорогие бункеры – с защитой от биологической и ядерной катастрофы. Остальные гарантируют защиту от взрывов и пандемии.
Среди покупателей элитных бомбоубежищ есть такие знаменитости, как сестры Хлоя и Ким Кардашьян, а также блогер Мистер Бист.
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Лия Мурадьян