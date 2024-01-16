У самолёта авиакомпании «Якутия» разрушилось шасси при взлёте

Фото: iStock/frentusha
Самолёт авиакомпании «Якутия» сел в Москве с повреждённым шасси, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, пассажирский Boeing 737-800 вылетел из Якутии в Москву.
Сразу после взлёта борта сотрудники аэропорта обнаружили на взлётной полосе куски резины. Выяснилось, что они отвалились от колёс улетевшего самолёта. Об этом сразу сообщили пилотам боинга.
Читайте также:
В сеть попали кадры крушения самолёта на трассе в Чили
S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Иркутске и Новосибирске
Появилось фото Ил-22 после заявлений ВСУ о его уничтожении над Азовским морем
Сразу после взлёта борта сотрудники аэропорта обнаружили на взлётной полосе куски резины. Выяснилось, что они отвалились от колёс улетевшего самолёта. Об этом сразу сообщили пилотам боинга.
«Отлетевшие куски резины повредили нижнюю панель правого полукрыла и хвостовую секцию внутреннего закрылка. Кроме того, фрагменты пневматика разрушили трубку подачи гидравлической жидкости гидравлической системы А», — уточнили в «Авиаторщина».К счастью, пилотам удалось успешно посадить самолёт в столичном аэропорту. Борт будет отстранён от полётов на время починки.
Читайте также:
В сеть попали кадры крушения самолёта на трассе в Чили
S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Иркутске и Новосибирске
Появилось фото Ил-22 после заявлений ВСУ о его уничтожении над Азовским морем
Евгения Парфентьева