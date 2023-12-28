В шасси самолета нашли мужчину с сильным переохлаждением

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В Париже в шасси самолета обнаружили алжирца с сильным переохлаждением.
В отсеке шасси самолёта, который прибыл в парижский аэропорт Орли из Алжира, обнаружили мужчину с сильным переохлаждением. Его госпитализировали в критическом состоянии, пишет Франс Пресс.
По данным источника, 20-летнего парня обнаружил на уровне шасси по прибытии рейса. На алжирца наткнулись во время технической проверки борта.
На высоте в 12 км, на которой летают самолёты, температура за бортом достигает -50 градусов по Цельсию.
Ранее сообщалось, что в Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми. Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.
Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.
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По данным источника, 20-летнего парня обнаружил на уровне шасси по прибытии рейса. На алжирца наткнулись во время технической проверки борта.
Ранее сообщалось, что в Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми. Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.
Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.
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Мария Фирсова