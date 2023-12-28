Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В шасси самолета нашли мужчину с сильным переохлаждением

В шасси самолета нашли мужчину с сильным переохлаждением

28 декабря 2023, 19:15
Фото: istockphoto/Chalabala

Фото: istockphoto/Chalabala

В Париже в шасси самолета обнаружили алжирца с сильным переохлаждением.
В отсеке шасси самолёта, который прибыл в парижский аэропорт Орли из Алжира, обнаружили мужчину с сильным переохлаждением. Его госпитализировали в критическом состоянии, пишет Франс Пресс.

По данным источника, 20-летнего парня обнаружил на уровне шасси по прибытии рейса. На алжирца наткнулись во время технической проверки борта.


На высоте в 12 км, на которой летают самолёты, температура за бортом достигает -50 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми. Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.

Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.

Читайте также:

В Уфе девочку придавило металлическими воротами во время игры на улице

Росгвардейцы задержали в Клину пьяного, разбившего стекло чужой машины

20 лет тюрьмы грозит подростку, который готовился напасть на школу в Подмосковье
#самолёты
#происшествие
#франция
#париж
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Рустави 2»: В ДТП в Грузии погибла российская туристка
28 декабря 2023, 19:33

Фото: iStock/Motortion

Туристка из России погибла в ДТП во время путешествия по Грузии, об этом сообщает «Рустави 2».
По информации телеканала, трагедия произошла в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии.

«Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля — туристка, гражданка России», — прокомментировали ситуацию на «Рустави 2».

При этом, отмечается, что в легковом автомобиле находились ещё несколько российских туристов. Об их состоянии ничего не сообщается.

О причинах аварии на грузинском телеканале также не уточнили.

Читайте также:

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»

Росгвардейцы задержали в Клину пьяного, разбившего стекло чужой машины

В Москве с автомойки угнали Lamborghini Urus за 25 млн рублей
#дтп
#трагедия
#грузия
#россияне
#туристы
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»
28 декабря 2023, 19:21

Фото: iStock/tanyss

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, авария произошла в микрорайоне Вардане.

Водитель, управлявший автомобилем каршеринга 41-летний житель Волгоградской области, задремал за рулём и влетел в супермаркет «Пятёрочка», снеся при этом металлические двери. К счастью, никто из находившихся в магазине в момент аварии, не пострадал.

Отмечается, что в момент происшествия водитель был трезв.

В деталях случившегося разбирается полиция.

Напомним, 28 декабря в Москве задержали пьяного гонщика с отпитой на треть бутылкой коньяка в руке.

Читайте также:

В Москве задержали пьяного водителя Mercedes с бутылкой коньяка в руке

МВД: Мужчина открыл стрельбу по другим водителям на трассе в Подмосковье

В Ростовской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека
#полиция
#авария
#супермаркет
#водитель
#сон
#сочи
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардейцы задержали в Клину пьяного, разбившего стекло чужой машины
28 декабря 2023, 18:11

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Клину 36-летнего местного жителя, разбившего стёкла чужого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время дежурства на улице правоохранители обратили внимание на неизвестного, который громко кричал на женщину и по внешним признакам находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Стражи правопорядка остановились для выяснения причины его неадекватного поведения в общественном месте. Выяснилось, что у гражданина возник конфликта с сожительницей. В результате он разбил кулаком лобовое стекло и сломал зеркала заднего вида припаркованного рядом чужого автомобиля», – говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Читайте также:

Росгвардейцы вывели более 40 жильцов из задымлённого дома в Ступине

В Красногорске росгвардеец помог больному эпилепсией

Грузчик магазина в Орехово-Зуеве устроил дебош на рабочем месте
#росгвардия
#происшествие
#клин
#автомобиль
#пьянство
#московская область
#подмосковье
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе девочку придавило металлическими воротами во время игры на улице
28 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto/Eucalyptys

В Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми.
Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.

Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.

Её жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации портала, супруга певца привезла его на обследование, однако врачи решили поместить пациента в стационар. Отмечается, что это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября.

Читайте также:

В Екатеринбурге эскалатор в ТЦ зажевал ногу пятилетнего мальчика

SHOT: В Москве полиция задержала Вандама с наркотиками

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
#дети
#происшествие
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
20 лет тюрьмы грозит подростку, который готовился напасть на школу в Подмосковье
Подростка, который хотел напасть на школу в Подмосковье, арестовали на 2 месяца
28 декабря 2023, 18:04

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Подростка, который готовил вооруженное нападение на школу в подмосковном Егорьевске арестовали на два месяца, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
Напомним, 15-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу №5, однако силовики смогли предотвратить ЧП. В его телефоне была обнаружена переписка с куратором, который советовали парню, как правильно купить огнестрельное оружие, где его спрятать, и как лучше совершить нападение. При этом уточняется, что подросток и его куратор состояли террористической группе. Там участники обсуждали массовые убийства российских школьников.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. А Новый год парень встретит в СИЗО.

Читайте также:

Раскрыта причина неудавшейся расправы над владельцем птицефабрики Ширяевым

В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве юноши в общежитии

В Забайкалье сторонника АУЕ задержали в день выхода из колонии
#подросток
#нападение
#дело
#оружие
#уголовное дело
#кемерово
#чп
#новый год
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе вооруженный боец ВСУ взял в заложники жену и ребенка
28 декабря 2023, 17:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Одессе вооруженный боец Вооруженных сил Украины взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Предварительно, он был под наркотиками. В настоящее время военный уже обезврежен и задержан спецназом.

Ранее также сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке закованный в наручники подросток сбежал из квартиры, где бывший отчим удерживал мальчика и его мать, однако пока он звал на помощь мужчина зарезал женщину. Согласно сообщению, 42-летний мужчина ночью с субботы на воскресенье ворвался в квартиру к бывшей сожительнице, где она проживала с 16-летним сыном. Угрожая пистолетом, он заковал подростка в наручники и стал ждать возвращения его матери. Когда она вернулась, парню чудом удалось сбежать из квартиры и с помощью знакомых вызвать полицию.

Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили труп женщины.

Читайте также:

В Москве 17-летнему подростку устроили самосуд за секс со школьницей

В Таиланде экс-член сборной РФ по борьбе Нуров избил девушку из Казахстана

Сотрудника Минобороны Украины арестовали за хищение $40 млн
#подросток
#помощь
#квартиры
#труп
#мать
#женщины
#мужчина
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области
28 декабря 2023, 17:30

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы Украины атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, а результате атаки на завод, расположенный в посёлке Суземка, пострадал один человек.

Сообщается, что 45-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу, осколок боеприпаса попал ей в спину.

Помимо этого, в жилом доме, в который попал снаряд, сейчас полыхает пожар.

Отмечается, что обстрел Брянской области ВСУ ведут из реактивных систем залпового огня.

Напомним, минувшей ночью над территорией Крыма были сбиты два беспилотника Вооружённых сил Украины. Атака на полуостров была предотвращена с помощью дежурных средств ПВО.

Читайте также:

Минобороны РФ: Ночью над Крымом средства ПВО сбили два украинских беспилотника

МО: Силы ПВО в Ростовской и Белгородской областях уничтожили ночью два БПЛА ВСУ

Костромские десантники на артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу» из пулемёта
#брянская область
#пво
#беспилотник
#всу
#завод
#атака
#пострадавшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: В Москве полиция задержала Вандама с наркотиками
28 декабря 2023, 17:11

Фото: iStock/vladans

В Москве задержали человека по имени Вандам Янов с пакетом наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Вандам был задержан в районе Чертаново Центральное.

Во время патруля улиц правоохранители остановили подозрительного молодого человека. Он сильно занервничал, и было принято решение обыскать его. В результате, у него был обнаружен пакет с белым порошком, который отправили на экспертизу.

Выяснилось, что задержанный — 20-летний гражданин Украины.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего, находка проходит экспертизу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге ребенок отравился найденными наркотиками родителей и попал в реанимацию.

Читайте также:

Mash: В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился наркотиками родителей

В Крыму погибли четыре человека от отравления неизвестным веществом

В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии
#наркотики
#москва
#задержание
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Установлена личность погибшего в пожаре на Алтуфьевском шоссе
На Алтуфьевском шоссе в пожаре погиб доставщик еды
28 декабря 2023, 16:45

Фото: istockphoto/nirat

52 - летний мужчина, который погиб в четверг утром при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе, был одет в форму доставщика еды.
Тело курьера обнаружили на лестничной клетке.

«МК» сообщал, что пожар начался в одной из квартир 22 - этажного дома. Там, по предварительной версии, начали отмечать новогодние праздники.

Из дома эвакуировали 17 человек. Отравились продуктами горения 8 человек. Среди пострадавших был ребенок.

Общая площадь возгорания составляет 50 кв. метров.

Ранее сообщалось, что в Якутии в результате пожара в частном гараже в Томпонском районе погибли три человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС и прокуратуру.

Читайте также:

Тобольский депутат умер при странных обстоятельствах

В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве юноши в общежитии

На друга Понасенкова, толкнувшего мужчину в центре Москвы, возбудили дело
#пожар
#москва
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф