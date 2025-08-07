В США школу подозревают в тайном проведении абортов для учениц
В одной из школ США возникли подозрения в том, что администрация организовывала прерывание беременности для учениц без уведомления их родителей. Об этом сообщает New York Post.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел в 2021 году в средней школе Сентрвилл, расположенной в округе Фэрфакс, штат Вирджиния.
Предполагается, что администрация школы помогала несовершеннолетним ученицам с абортами, организуя и финансируя этот процесс без ведома родителей.
Школьный округ сообщил, что 5 августа текущего года, после получения информации о ситуации, было начато расследование. Однако официальные представители утверждают, что ранее не сталкивались с подобными случаями.
Организации, выступающие против абортов, охарактеризовали произошедшее как «эксплуатацию детей» и требуют привлечения виновных к ответственности. В настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств дела.
