В США школу подозревают в тайном проведении абортов для учениц

07 августа 2025, 22:59

Школа проводила аборты для учениц без ведома их родителей

Фото: Медиасток РФ

В одной из школ США возникли подозрения в том, что администрация организовывала прерывание беременности для учениц без уведомления их родителей. Об этом сообщает New York Post.