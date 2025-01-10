Суд оштрафовал россиянина за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь

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В столичном суде вынесен приговор мужчине, который в новогоднюю ночь на станции «Китай-город» московского метро продемонстрировал нацистскую символику. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, инцидент произошёл 1 января в 1:40 мск, когда гражданин России Андрей Молев публично выполнял характерный жест и выкрикивал нацистское приветствие.
Согласно судебным материалам, Молев признал свою вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему штраф, однако точная сумма штрафа не была раскрыта. По части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей или административного ареста до 15 суток.
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Согласно судебным материалам, Молев признал свою вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему штраф, однако точная сумма штрафа не была раскрыта. По части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей или административного ареста до 15 суток.
Взрывы и серьёзный пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова