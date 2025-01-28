«МК»: столичный суд оштрафовал супругу Эммануила Виторгана на 300 рублей

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Суд в Хамовниках оштрафовал супругу актера Эммануила Виторгана Ирину на 300 рублей, сообщила газета «Московский комсомолец».
Ирине Виторган назначили штраф по статье 15.33.2, часть 1 КоАП («Нарушение порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования»). Само нарушение допустило театральным агентство ВИТЭМ, которым руководит жена российского актера. Ирина не захотела оспаривать решение суда.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
** Признаны иноагентами в РФ
Ольга Енгалычева