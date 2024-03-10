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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Стивеном Гарднером отметил, что главы западных государств начинают паниковать из-за успехов российских военных на Украине.
«Ситуация становится крайне напряженной. Русские действительно достигают успехов на фронте, и это вызывает серьезные опасения у французов, британцев и администрации Байдена. Они чувствуют себя неуверенно и не знают, как реагировать», — подчеркнул он.Джонсон выразил предположение, что из-за прогресса российских сил на Украине западные страны начали делать резкие заявления в адрес России, включая намеки на возможное введение войск НАТО.
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