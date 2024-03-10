В США назвали повод для выхода страны из НАТО

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Если союзники решат ввести войска на Украину, Соединённые Штаты должны выйти из Североатлантического альянса. Об этом заявил американский сенатор от штата Юта Майк Ли.
В своей статье для издания The American Conservative он пишет, что европейские страны-участники блока не имеют права втягивать Вашингтон в потенциальный ядерный конфликт.
Он также добавил, что решение, которое способно привести к полномасштабной мировой войне, не должно приниматься транснациональными элитами, которые не подотчётны ни одному государству и ли его гражданам. Кроме того, по мнению Ли, Украину не следует рассматривать в качестве кандидата на вступление в НАТО, так как она не подходит ни по одному из параметров.
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Мы должны провести чёткую красную линию с НАТО: либо США, либо Украина. Если союзники направят туда войска, мы должны полностью выйти из альянса», — заявил сенатор.
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Александр Бойцов