Фото: istockphoto/Stadtratte
Регионы Украины, где преобладает венгерское и украинское население, не слишком довольны своим пребыванием в составе Незалежной и могут провести референдумы о выходе из состава страны. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По словам Риттера, венгры и румыны не хотят, чтобы ими управляли из Киева. Они предпочли бы находится под властью Будапешта и Бухареста. В то же время эксперт уверен, что Россия не позволит, чтобы территория Западной Украины отошла к Польше, так как это усилило бы угрозу со стороны Варшавы. Ранее Служба внешней разведки РФ не раз предупреждала о наличии захватнических планов у западных соседей Украины.
Читайте также:
Украина разрывает соглашение с СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках
Украина может потерять части Донбасса и некоторые территории на юге до конца года
Украина вскоре может потерять еще больше территорий
Александр Бойцов