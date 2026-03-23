В США спасли кошку, проглотившую 26 резинок для волос
В американском приюте HALO No-Kill Rescue Shelter ветеринары спасли шестилетнюю кошку по кличке Миднайт, которая оказалась на грани гибели из-за проглоченных резинок для волос. Об этом сообщает People.
Животное привезли на усыпление: хозяева рассказали, что кошка не могла нормально испражняться. Врачи решили провести обследование и обнаружили в её организме 26 резинок.
Неперевариваемые предметы вызвали закупорку кишечника. Ветеринарам удалось успешно провести операцию и извлечь все инородные объекты.
Сейчас Миднайт восстанавливается, у неё уже появился аппетит. Сотрудники приюта рассказали об этом случае в соцсетях и призвали владельцев домашних животных внимательно следить за тем, что их питомцы могут проглотить.
Читайте также: