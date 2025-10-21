В Москве завершилась трёхдневная операция по спасению кошки из лифтовой шахты

21 октября 2025, 17:25

В Москве спасли кошку, провалившуюся в шахту лифта на трое суток

Фото: Istock/Spirit Stock

В Москве спасли кошку, которая несколько дней провела на дне лифтовой шахты в многоэтажном доме. Об этом сообщают представители общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».