В Москве завершилась трёхдневная операция по спасению кошки из лифтовой шахты
В Москве спасли кошку, которая несколько дней провела на дне лифтовой шахты в многоэтажном доме. Об этом сообщают представители общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».
Происшествие случилось в жилом доме на улице Болотниковской. Животное пробыло в шахте лифта три дня. Электромеханик по ремонту лифтов, которого вызвали на место, не смог самостоятельно вызволить кошку.
Когда прибыли спасатели, испуганное животное забилось за защитную сетку, а потом вскарабкалось по ней с первого до восьмого этажа. Сотрудники экстренных служб разрезали сетку, чтобы достать кошку.
Во время операции по спасению животное укусило спасателей. Заявитель, который сообщил о кошке в ловушке, активно помогал специалистам и согласился забрать спасённого питомца к себе.
