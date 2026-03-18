Ветеринар рассказала, почему кошки и собаки смотрят телевизор
Кошки и собаки иногда с интересом смотрят телевизор из-за охотничьих инстинктов. Об этом сообщила РИА Новости главврач Ветеринарного центра Базылевского Анастасия Костикова.
По ее словам, у кошек и собак зрение приспособлено для быстрой реакции на движущиеся объекты.
«Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: "Цель!"» — пояснила ветиринар.
Эти особенности объясняют, почему домашние питомцы так увлечены передачами о охоте, рыбалке, спорте, а также мультфильмами с частой сменой сцен и кадров. Для кошек и собак телевизор служит своеобразным «окном в мир», где они могут наблюдать за потенциальной добычей, отметила Костикова. Кроме того, ветеринар подчеркнула, что животных привлекает не только изображение, но и звук из телевизора, причем звук действует на них быстрее, чем визуальные образы.