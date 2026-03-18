Ветеринар рассказала, почему кошки и собаки смотрят телевизор

18 марта 2026, 10:47

РИА Новости: коты и собаки смотрят телевизор из-за охотничьих инстинктов

Кошки и собаки иногда с интересом смотрят телевизор из-за охотничьих инстинктов. Об этом сообщила РИА Новости главврач Ветеринарного центра Базылевского Анастасия Костикова.





По ее словам, у кошек и собак зрение приспособлено для быстрой реакции на движущиеся объекты.





«Если по экрану бежит мышь, летит птица или мяч — их мозг получает сигнал: "Цель!"» — пояснила ветиринар.