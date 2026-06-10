В США спустя 37 лет установили личность девушки с пулей в черепе

10 июня 2026, 14:41

Останки пропавшей в 1982 году девочки удалось опознать с помощью ДНК-технологий

Фото: Istock / gorodenkoff

В американском городе Буллхед-Сити спустя десятилетия удалось установить личность девушки, чьи останки были обнаружены ещё в конце 1980-х годов. Об этом сообщает ABC 15.