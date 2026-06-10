В США спустя 37 лет установили личность девушки с пулей в черепе
В американском городе Буллхед-Сити спустя десятилетия удалось установить личность девушки, чьи останки были обнаружены ещё в конце 1980-х годов. Об этом сообщает ABC 15.
Скелет молодой девушки нашли строители на пустыре в 1989 году. Экспертиза показала, что погибшей было около 17–19 лет, а в её черепе находилась пуля. Следователи предполагали, что смерть наступила за несколько лет до обнаружения останков.
Из-за отсутствия данных девушку долгое время не могли опознать. Неизвестной дали условное имя Каслберри Кейт — по названию улицы, рядом с которой её нашли.
Лишь в 2024 году расследование передали специалистам проекта DNA Doe, занимающегося идентификацией неопознанных останков с помощью генетической генеалогии. В результате удалось установить, что погибшей была 17-летняя Соня Элис Лэнган, исчезнувшая ещё в 1982 году.
Как выяснилось, у девушки были сложные отношения с родственниками. Близкие решили, что она самостоятельно ушла из дома, поэтому не обращались в полицию с заявлением о пропаже.
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