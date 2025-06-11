В США суд признал основательницу OneTaste виновной в рабстве

11 июня 2025, 10:20

Николь Дейдон признана виновной в создании секс-секты OneTaste

Фото: iStock / fizkes

Николь Дейдон, основательница компании OneTaste, признана виновной в создании секс-секты и принудительном труде, сообщает New York Times. Суд признал виновными 58-летнюю Дейдон и 45-летнюю Рейчел Червиц, которые использовали психологическое давление для принуждения сотрудниц к нежелательным сексуальным контактам. Им грозит до 20 лет тюрьмы.