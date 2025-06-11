В США суд признал основательницу OneTaste виновной в рабстве
Николь Дейдон, основательница компании OneTaste, признана виновной в создании секс-секты и принудительном труде, сообщает New York Times. Суд признал виновными 58-летнюю Дейдон и 45-летнюю Рейчел Червиц, которые использовали психологическое давление для принуждения сотрудниц к нежелательным сексуальным контактам. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
Прокуратура установила, что женщины годами манипулировали жертвами, заставляя их брать кредиты и работать бесплатно. Обвиняемые использовали слежку и запугивание.
Компания OneTaste предлагала тренинги по оргазменной медитации, изобретенной Дейдон. Осужденные свою вину не признали и намерены обжаловать приговор.
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