В США суд признал основательницу OneTaste виновной в рабстве

Николь Дейдон признана виновной в создании секс-секты OneTaste
Фото: iStock / fizkes

Николь Дейдон, основательница компании OneTaste, признана виновной в создании секс-секты и принудительном труде, сообщает New York Times. Суд признал виновными 58-летнюю Дейдон и 45-летнюю Рейчел Червиц, которые использовали психологическое давление для принуждения сотрудниц к нежелательным сексуальным контактам. Им грозит до 20 лет тюрьмы.



Прокуратура установила, что женщины годами манипулировали жертвами, заставляя их брать кредиты и работать бесплатно. Обвиняемые использовали слежку и запугивание.

Компания OneTaste предлагала тренинги по оргазменной медитации, изобретенной Дейдон. Осужденные свою вину не признали и намерены обжаловать приговор.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0