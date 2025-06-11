Минобороны России потребовало с крупнейшего производителя самолетов почти 930 млн рублей
Минобороны РФ потребовало взыскать с АО «Туполев» почти 930 млн рублей
Министерство обороны России подало иск о взыскании с акционерного общества (АО) «Туполев» суммы в размере почти 930 миллионов рублей. Информацию о судебном иске подтвердили ТАСС в Арбитражном суде Москвы.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к истцу АО «Туполев» в размере 929 464 058 рублей», — уточнили в суде.Компания «Туполев» является предприятием, специализирующимся на разработке, производстве и испытаниях авиационной техники для различных целей, а также на создании новых технологий, обеспечении эксплуатации и обслуживания самолетов.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с завода «Машиностроитель».
Также «Радио 1» передавало, что певица Анита Цой выиграла в суде почти миллион рублей. Анита Цой несколько лет владеет компанией ООО «Галерея Мастер», ведущей деятельность в области исполнительских искусств. В начале года артистка подала иск в Арбитражный суд столицы на ООО «Агат», которая занимается арендой.