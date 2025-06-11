Минобороны России потребовало с крупнейшего производителя самолетов почти 930 млн рублей

11 июня 2025, 06:46

Минобороны РФ потребовало взыскать с АО «Туполев» почти 930 млн рублей

Фото: iStock/utah778

Министерство обороны России подало иск о взыскании с акционерного общества (АО) «Туполев» суммы в размере почти 930 миллионов рублей. Информацию о судебном иске подтвердили ТАСС в Арбитражном суде Москвы.







«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к истцу АО «Туполев» в размере 929 464 058 рублей», — уточнили в суде.