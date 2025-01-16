В США учительница родила от 13-летнего ученика

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В США педагога арестовали после многолетней связи с учеником, который стал отцом ее ребенка, сообщила газета Independent.
По информации правоохранительных органов, 34-летняя Лора Карон, учительница начальной школы в одном из округов штата Нью-Джерси, начала сексуальные отношения с мальчиком, когда тот учился в пятом классе вместе со своим братом.
В 2016 году Лора подружилась с родными ученика, и родители начали позволять своим детям оставаться у нее каждую неделю. В 2019 году, когда мальчику исполнилось 13 лет, он стал жить с 28-летней Карон на постоянной основе. Именно тогда учительница и забеременела от пострадавшего, полагают власти. Предполагается, что мальчик подвергался сексуальному насилию с 11 до 15 лет.
В декабре 2024 года отец школьника написал в социальных сетях пост о том, что его сын и пятилетний ребенок Карон имеют «жуткое сходство». Выяснилось, что братья и сестры жертвы Лоры знали о постоянном насилии, которое происходило в доме педагога.
Мальчик рассказал об этом сестре по смс и подтвердил слова на допросе в полиции. При этом он продолжал поддерживать контакт с Лорой, пока его отец в прошлом месяце не сделал заявление в социальных сетях. Карон задержали и предъявили несколько обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности малолетнего. Лишь по одному из пунктов ей грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
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В 2016 году Лора подружилась с родными ученика, и родители начали позволять своим детям оставаться у нее каждую неделю. В 2019 году, когда мальчику исполнилось 13 лет, он стал жить с 28-летней Карон на постоянной основе. Именно тогда учительница и забеременела от пострадавшего, полагают власти. Предполагается, что мальчик подвергался сексуальному насилию с 11 до 15 лет.
В декабре 2024 года отец школьника написал в социальных сетях пост о том, что его сын и пятилетний ребенок Карон имеют «жуткое сходство». Выяснилось, что братья и сестры жертвы Лоры знали о постоянном насилии, которое происходило в доме педагога.
Мальчик рассказал об этом сестре по смс и подтвердил слова на допросе в полиции. При этом он продолжал поддерживать контакт с Лорой, пока его отец в прошлом месяце не сделал заявление в социальных сетях. Карон задержали и предъявили несколько обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности малолетнего. Лишь по одному из пунктов ей грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
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Ольга Енгалычева