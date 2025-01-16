В США женщина совратила двух 15-летних игроков хоккейной команды в отеле

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В США 39-летняя женщина совратила двух 15-летних игроков хоккейной команды в отеле. Об этом пишут в The Minnesota Star Tribune.
По информации издания, Эллисон Ли Шардин познакомилась с подростками в джакузи отеля. Школьники являлись игроками хоккейной команды из Колорадо. После знакомства женщина пришла в номер к подросткам, рассказала им о ссоре со своим мужем, после чего принудила их к сексуальному контакту.
Хоккеисты напугались и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. По итогу женщина провела в тюрьме всего несколько дней, после чего была отпущена.
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Иван Мусатов