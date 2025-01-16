В Ираке 9-летняя девочка и 35-летний мужчина заключили брак

Видео: StarHit
В Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж. Это произошло в стране впервые после снижения возраста согласия с 18 до 9 лет, сообщило издание StarHit, опубликовавшее видео со свадьбы.
Подчеркивалось, что женихом был 35-летний мужчина. На видео ребенок и мужчина одеты в праздничные костюмы, жених аккуратно придерживает невесту. Видно, что девочка весьма напугана.
Стоит отметить, что осенью 2024 года в Ираке одобрили новый закон. Власти страны полагают, что из-за снижения возраста согласия для девочек защитят молодых людей от аморальных отношений.
Ранее сообщалось, что в Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть перед свадьбой, помирились и заключили брак. Несмотря на предстоящий судебный процесс, новоиспечённые муж и жена уже планируют завести ребёнка. Как недавно передали в надзорном ведомстве, инцидент случился во время организации торжества. Невеста попросила жениха сделать звонок в ресторан для уточнения деталей, но он не стал это делать.
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Стоит отметить, что осенью 2024 года в Ираке одобрили новый закон. Власти страны полагают, что из-за снижения возраста согласия для девочек защитят молодых людей от аморальных отношений.
Ранее сообщалось, что в Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть перед свадьбой, помирились и заключили брак. Несмотря на предстоящий судебный процесс, новоиспечённые муж и жена уже планируют завести ребёнка. Как недавно передали в надзорном ведомстве, инцидент случился во время организации торжества. Невеста попросила жениха сделать звонок в ресторан для уточнения деталей, но он не стал это делать.
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Ольга Енгалычева