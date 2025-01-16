В Архангельской области насиловавшего дочерей мужчину посадили на 18 лет

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В Архангельской области суд приговорил ранее судимого 38-летнего мужчину к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Суд установил, что в течение нескольких лет осужденный, будучи отцом двух несовершеннолетних девочек, на постоянной основе совершал насилие в отношении дочерей. Когда их мать узнала о действиях мужчины, она обратилась в полицию с заявлением. Еще суд взыскал с насильника по 800 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших девочек.
Ранее сообщалось, что 30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии. Сам миллиардер и владелец компании OpenAI состоит в официальном браке с мужчиной и всё отрицает.
В заявлении Энн указано, что Сэм издевался над ней и манипулировал ею ещё в конце 90-х - начале 2000-х годов.
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Ранее сообщалось, что 30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии. Сам миллиардер и владелец компании OpenAI состоит в официальном браке с мужчиной и всё отрицает.
В заявлении Энн указано, что Сэм издевался над ней и манипулировал ею ещё в конце 90-х - начале 2000-х годов.
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Ольга Енгалычева