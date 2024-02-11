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Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен считает, что политические потрясения в Киеве связаны с подготовкой к мирному соглашению с Россией.
В статье для издания Responsible Statecraft он высказал мнение, что украинские политики и чиновники стремятся избавиться от ответственности за будущее соглашение.
Ливен отметил, что украинские элиты оказались в затруднительном положении из-за нереалистичных требований к России, и отказ от них будет крайне болезненным и трудным. Он также предупредил, что сокращение помощи со стороны США, а также усиление позиций России и политическая нестабильность на Украине представляют серьезную угрозу для Киева.
Ливен добавил, что украинским властям не следует затягивать переговоры с Москвой, так как есть риск, что в противном случае у них не будет чего предложить в рамках сделки.
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Ливен отметил, что украинские элиты оказались в затруднительном положении из-за нереалистичных требований к России, и отказ от них будет крайне болезненным и трудным. Он также предупредил, что сокращение помощи со стороны США, а также усиление позиций России и политическая нестабильность на Украине представляют серьезную угрозу для Киева.
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Артем Кузьмин