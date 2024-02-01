Орбан раскрыл гарантии от ЕС в обмен на одобрение помощи Украине

Фото: сайт Кремля
Венгрия заручилась гарантиями от Евросоюз, что ее замороженные деньги из фондов ЕС не передадут Украине, и согласилась на предложение ЕС о разработке механизма проверки разумного использования средств, отправляемых Киеву. Такое заявление сделал выделенных Украине средств, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он пояснил, что Венгрия опасалась передачи денег из фондов ЕС, причитающихся Будапешту, Украине, а также что Евросоюз примет решение выделить киевским властям средства на слишком длительный срок без проверки.
Он уточнил, что данное предложение венгерская сторона приняла после долгих переговоров.
Напомним, 1 февраля стало известно, что лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.
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«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной – ред.) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», - сказал Орбан в видеообращении.
Напомним, 1 февраля стало известно, что лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.
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Элина Позднякова